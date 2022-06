Częstochowa. Jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem na wakacje - akcja ZGM TBS i policji

Jak wynika z policyjnych statystyk, włamania do mieszkań stają się codziennością. Tylko w 2017 roku Policja w Polsce odnotowała 65 514 kradzieży z włamaniem, w 2018 – 66 510, w 2019 – 69 253, w 2020 – 72 502, zaś w 2021 – 71 625. Od stycznia 2022 roku w Częstochowie doszło do 74 kradzieży z włamaniem do mieszkań i garaży. Do 19 włamań doszło na terenie powiatu częstochowskiego (dane: KOMENDA GŁÓWNA POLICJI - stan na 15.06.2022). Dane nie napawają optymizmem, dlatego ZGM TBS wspólnie z KMP po raz kolejny reaktywują akcję ostrzegawczą.

Aby uniknąć włamania do mieszkania ZGM TBS z częstochowską policją zorganizowali akcję "Twoje bezpieczne mieszkanie".

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas bardzo ważne. Chciałbym, żeby częstochowianki i częstochowianki czuli się bezpiecznie nie tylko na ulicach miasta, ale również w swoich mieszkaniach, a także wyjeżdżając z nich. Dlatego w czasie wakacji warto zabezpieczyć nasze mieszkania przed ewentualnym włamaniem czy kradzieżą. Może w tym pomóc edukacyjna akcja ZGM i częstochowskiej policji – mówi Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.