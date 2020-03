Częstochowa: Fortum nie wybuduje przy ulicy Dojazdowej instalacji paliw alternatywnych. Firma wydała oświadczenie

W przyjętym stanowisku Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta postulowała rozwagę, która powinna towarzyszyć każdemu postępowaniu, związanemu z planami lokalizacji na terenie Częstochowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. Zwracała się także do odpowiednich organów administracyjnych z prośbą o monitorowanie tego rodzaju inwestycji i informowanie Rady o każdym wniosku dotyczącym przetwarzania odpadów na terenie miasta.

Ostatecznie firma Fortum wycofała się z planów budowy instalacji paliw alternatywnych na Dojazdowej, ale poinformowała, że będzie szukać innej lokalizacji w Częstochowie.

"Fortum podjęło decyzję, że nie wybuduje instalacji do produkcji RDF przy ulicy Dojazdowej w Częstochowie. Decyzja zapadła po analizach oraz rozmowach z władzami miasta. Fortum nadal rozważa budowę instalacji do produkcji RDF w Częstochowie i będzie poszukiwało odpowiedniej lokalizacji" - informuje firma w specjalnym oświadczeniu.

"RDF to nowoczesne paliwo pochodzące ze wstępnie przetworzonych odpadów, takich jak zabrudzony papier, tekstylia, opakowania wielomateriałowe. Do jego produkcji nie są wykorzystywane odpady surowcowe i – co ważne – gnijące odpady biologiczne czy kuchenne. Instalacja do produkcji RDF wpisuje się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), ponieważ znajduje zastosowanie dla odpadów, z których nie można już odzyskać żadnych surowców. Dzięki temu odpady – zamiast trafiać na wysypiska – mogą służyć do produkcji wartościowego paliwa" - tłumaczy motywy swoich działań Fortum