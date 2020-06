Częstochowa: Fontanny, kurtyny i tężnie solankowe zostaną uruchomiona najwcześniej w drugiej połowie wakacji

Decyzja o nieuruchamianiu kurtyn – nawet w przypadku upałów - zapadła po konsultacji wydziału ochrony środowiska Urzędu Miasta z powiatowym inspektorem sanitarnym.

Według opartych o zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wytycznych, na tę chwilę należy wstrzymać się z włączaniem urządzeń wodnych, które umożliwiają bezpośredni kontakt ze strumieniem wody oraz takich, wokół których tworzą się skupiska ludzi.

Oznacza to, że nieczynna będzie również tężnia solankowa przy Promenadzie Niemena oraz część miejskich fontann. W najbliższych dniach funkcjonować za to zaczną fontanny, do których nie ma bezpośredniego dostępu (np. fontanny: w Parku Staszica i przy ul. Wilsona)