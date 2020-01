Częstochowa: Finał WOŚP na Placu Biegańskiego [ZDJĘCIA]. Koncerty i licytacje przedmiotów. Impreza przyciągnęła tysiące częstochowian

Na Placu Biegańskiego można zobaczyć pokazy strażaków z OSP. Wystawiono również niewielkie wesołe miasteczko. Świetnie sprzedają się monety kolekcjonerskie. Impreza potrwa do późnego wieczora, a na godz. 20 zaplanowano tradycyjne światełko do nieba.

Fundusze które uda się zgromadzić podczas tegorocznego finału WOŚP zostaną przekazane na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Chirurdzy wszystkich specjalności dzień i noc w całej Polsce ratują życie najmłodszych pacjentów. Aby te operacje były skuteczne i bezpieczne potrzebne są najnowocześniejsze i bardzo kosztowne urządzenia medyczne (m.in.: lampy operacyjne, stoły operacyjne, diatermie, aparaty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG z ramieniem C, zestawy endoskopowe). Stanowią one niezbędne wyposażenie sal operacyjnych i zakładów diagnostyki obrazowej. Tegoroczny cel Finału obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku planowane jest nabycie inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objętościowych. Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych jak i oddziałów pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów i echokardiograf.

W Częstochowie gwiazdą wieczoru będzie natomiast zespół Tabu. Powstał on w 2003 roku - z inicjatywy Rafała Karwota oraz Marcina Suchego - i przez ostatnie 16 lat konsekwentnie podbijał serca fanów swoim energetycznym reggae, mocną sekcją dętą i charyzmą sceniczną. W ich muzyce można usłyszeć również ska i elementy bałkańskie. Tabu ma na koncie pięć studyjnych albumów („Jednosłowo”, „Salut”, „Endorfina”, „Meteory”, „Sambal”), setki zagranych koncertów i tysiące przejechanych kilometrów w trasie po całej Polsce.