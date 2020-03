Częstochowa. Epidemia przyniosła drożyznę w sklepach?

Mieszkańcy z całego województwa donoszą, że w sklepach zapanowała drożyzna. Choć w niektórych sklepach ceny powoli zaczęły spadać, to nadal można się natknąć na towary, które mocno zdrożały. Czy to efekt epidemii koronawirusa?

Gdy rząd zdecydował się na zamknięcie szkół i ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych z obawy przed skutkami epidemii koronawirusa wielu mieszkańców naszego województwa szturmem ruszyło na sklepy. Tam jednak niektórzy mogli się mocno zdziwić, bo choć sieciom handlowym trudno zmienić ceny towarów, które prezentują w swoich gazetkach reklamowych, to w mniejszych sklepach można było się natknąć na zaskakujące podwyżki. Mięso coraz droższe W wielu miastach takich jak Katowice, Zawiercie, czy Częstochowa ceny mięsa i wędlin poszybowały w górę. Na dodatek w niektórych sklepach o mięso w ogóle było trudno. Jeszcze na początku marca za pierś z kurczaka płaciliśmy od 16 do 19 zł za kilogram. Obecnie zdarza się, że zapłacimy nawet 26,5 zł za kilogram (tak jest na przykład w Katowicach). Z kolei w częstochowskich sklepach mocno zdrożały wędliny. Za niektóre trzeba zapłacić nawet ponad 50 zł za kilogram, wcześniej były sporo poniżej 50 zł. O kilkadziesiąt groszy zdrożał też w niektórych piekarniach chleb. - Kilka tygodni temu za chleb płaciłam 4 zł, teraz to już 4,6 zł za bochenek - mówi Jolanta Koćwin z Częstochowy.

Natomiast w Zawierciu filety z kurczaka kosztowały zwykle 15 złotych za kg, potem przez moment ich cena podskoczyła do 25 zł za kg, a obecnie filety znów staniały do 15 zł za kg. Podobnie udka - były po 3-4 złote za kg, zdrożały do 8-9 zł za kg, a na dziś ich cena oscyluje w okolicy 5 zł za kg. Obserwację Polaków potwierdza również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które poinformowało, że obecnie największy wzrost cen dotyczy:

mięsa drobiowego,

produktów mleczarskich Wzrost cen żywności przez koronawirusa? Do podwyżek cen i tego, że coraz więcej Polaków uskarża się na droższą żywność odniósł się Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Nie ma zgody na niczym nieuzasadnione podwyżki cen żywności. Spekulowanie cenami żywności i wykorzystywanie sytuacji spowodowanej pandemią jest podłe, nieetyczne i zasługuje na potępienie. - podkreślił minister Ardanowski.

Kieszenie Polaków , zarówno przedsiębiorców, jak i ich klientów, ma poratować tzw. tarcza antykryzysowa.

Tarcza Antykryzysowa - na czym polega? Premier Mateusz Morawiecki podczas ogłaszania kilka dni temu zasad działania tarczy antykryzysowej stwierdził, że państwo musi troszczyć się nie tylko o zdrowie ludzi, ale i o zdrowie gospodarki. Stwierdził, że gospodarka w Polsce może być w gorszej sytuacji, niż w przypadku kryzysu w 2008 roku. - Musimy doprowadzić do zamortyzowania epidemii koronawirusa. Przygotowaliśmy pięć filarów. Szacunkowa wartość całego pakietu to ok 212 mld zł - powiedział szef Rady Ministrów. Pięć filarów Tarczy Antykryzysowej Filar pierwszy dotyczy bezpieczeństwa pracowników. Jego wartość to 30 mld zł, w tym 23,8 mld zł stanowią wydatki, a 6,2 mld zł - środki płynnościowe. Filar obejmuje: dofinansowanie elastycznego zatrudnienia

przesunięcie płatności za media

finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych

dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób, które opiekują się dzieckiem do 12 roku życia na okres 14 dni

wakacje kredytowe

wakacje od obowiązków administracyjnych

ochronę konsumentów i pożyczkobiorców

wydłużenie elastycznego czasu pracy

dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych

Drugi filar skupia się na finansowaniu przedsiębiorstw. Jego wartość to 73,2 mld zł, w tym 4,9 mld zł na wydatki i 68,3 mld zł na środki płynnościowe. Filar obejmuje: finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty

finansowanie leasingu dla firm transportowych

pożyczkę 5 000 zł dla mikrofirm

odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat

brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

politykę drugiej szansy Trzeci filar - ochrona zdrowia - o wartości 7,5 mld zł, obejmuje: finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2Rozwój infolinii pacjenta

dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia

dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej

Czwartym filarem jest wzmocnienie systemu finansowego. Rząd 70,3 mld zł na: pakiet regulacyjny KNF i MF

pakiet płynnościowy NBP Ostatni, piąty filar to program inwestycji publicznych. Jego wartość to 30 mld zł. Obejmuje on: utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych

infrastrukturę

modernizację szkół i szpitali

transformację energetyczna

cyfryzację

biotechnologię i farmację

inne działania antykryzysowe

