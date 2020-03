Częstochowa: Dyrektorzy zarządu dróg i miejskiej spółki byli oskarżeni, ale są umorzył sprawę jeszcze przed rozpoczęciem proces

W ciągu kilku tygodni funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do mieszkań tych osób oraz zabezpieczyli dokumentację w MZDiT. Zarzuty dotyczyły oszustwa na szkodę miasta, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz niedopełnienia obowiązków służbowych. Wobec podejrzanych zastosowano środki zabezpieczające w postaci dozorów policyjnych, zakazów opuszczenia kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości 40 - 50 tys. zł.

Na początku roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie na początku roku skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia, w którym oskarżono członków zarządów i dyrekcji miejskich spółek: Oczyszczalni Ścieków „Warta” i Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.

Po zakończeniu realizacji tych robót, „Warta” miała domagać się zapłaty za nie od wykonawcy budowy węzła. Ale ten zapłacić nie chciał, broniąc się, że nie były to prace należące do zakresu, który miał zrealizować w związku z zawartą z miastem umową, ponadto wykonano je poza przekazanym mu terenem. Wówczas miała powstać koncepcja fikcyjnej umowy, której celem było zrekompensowanie „Warcie” poniesionych kosztów.

Zdaniem śledczych, we wspomnianym wyżej przedziale czasowym Oczyszczalnia Ścieków „Warta” miał wykonać roboty związane z prowadzoną przez tę spółkę działalnością, obejmujące m.in. wypompowywanie ścieków. Miały one miejsce poza placem budowy węzła, ale pośrednio były związane z tą inwestycją.

- Sprawa stanowi kontynuację śledztwo związanego z nieprawidłowościami przy budowie węzła, w ramach którego już w 2017 roku postawiono zarzuty pięciu innym osobom - informował prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Chodzi o zawarcie fikcyjnej umowy na szkodę miasta, w ramach której jedna ze spółek miejskich miała świadczyć usługi na rzecz drugiej. Ta pozorna umowa doprowadziła do powstania szkody na rzecz miasta Częstochowy w wysokości ok. 200 tys. zł.

Jak podkreślał w uzasadnieniu sąd, oskarżeni zdecydowali się na wystawienie fałszywej faktury, bo nie było innej możliwości zapłaty spółce "Warta" za wykonaną pracę, a bez modernizacji komory ściekowej mogłoby dojść do opóźnienia inwestycji i strat znacznie wyższych.

Członkowie kierownictwa oczyszczalni i zarządu dróg nie przyznali się do stawianych im zarzutów i częściowo złożyli obszerne wyjaśnienia. Oskarżonym groziło nawet 10 lat więzienia.

- Na pewno złożymy zażalenie na tę decyzję - mówi Piotr Wróblewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Prokuratura: miasto straciło 2,9 mln zł

Od 2015 roku śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy budowie węzła na DK 1 prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Centralne Biuro Antykorupcyjne. We wrześniu 2017 roku przedstawiono zarzuty pięciu osobom.

- Dotyczą one oszustwa na szkodę Miasta Częstochowa, poprzez zawyżanie przez wykonawcę przysługującego mu wynagrodzenia za roboty budowlane. Z wstępnych ustaleń wynika, że na skutek działania podejrzanych miasto mogło ponieść szkodę w wysokości około 2,9 mln zł. Zawyżanie wynagrodzenia polegało na wprowadzaniu w błąd inwestora, poprzez podawanie ilości robót przekraczających faktyczne wykonanie oraz używanie materiałów gorszej jakości, niż określona w umowie - wyjaśnił Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej.

Na to wszystko oko miał przymknąć inspektor nadzoru inwestorskiego - w zamian za 250 tys. zł łapówki.