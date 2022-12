Częstochowa: Dolina Warty będzie zagospodarowana? Zobacz te WIZUALIZACJE - robią wrażenie! Koncepcja obejmuje aż 300 hektarów

Stworzenie pomysłu na zagospodarowanie tego terenu lokalne władze zleciły pracowni, a zarazem fundacji Krajobrazy. Planowanym zmianom było poświęconych już kilka spotkań – z udziałem autorów koncepcji, przedstawicieli Centrum Usług Komunalnych oraz mieszkańców zainteresowanych projektem. Jak podał magistrat, przedstawiona koncepcja obejmuje zarówno odcinek od ul. Drogowców w kierunku Mirowa, jak i rejon Starego Miasta, do mostu w ul. Mirowskiej.

— Do miejskich urzędników dochodziło wiele głosów mieszkanek i mieszkańców zwracających uwagę na fakt, że w debacie o przyszłości nadrzecznych terenów brakuje śródmiejskiego odcinka rzeki w rejonie Starego Miasta. Dlatego zdecydowano o uwzględnieniu w koncepcji większego obszaru. Objęła więc ona ostatecznie obszar od Mostu Rewolucji 1905 Roku w ciągu ul. Mirowskiej do mostu przy ul. Srebrnej (Bulwary nad Wartą) i od ul. Srebrnej do rejonu Skały Balika, czyli granic administracyjnych miasta (Meandry Warty) - podał częstochowski magistrat.