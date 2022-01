Częstochowa chce stworzyć Park Wypoczynkowy nad Wartą - zobacz WIZUALIZACJE OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Częstochowa ma plan i wizję działań dotyczących "zielonej" Częstochowy. Główne kierunki to nowe miejsca rekreacji - poszerzanie zielonych płuc miasta, zachęcanie mieszkańców do tworzenia zielonych ścian i dachów - także poprzez uchwałę w sprawie zwolnień podatkowych oraz odbetonowanie tych fragmentów miasta, gdzie to jest możliwe.