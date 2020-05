Częstochowa: Centrum przesiadkowe na Stradomiu. Montowane są wiaty przystankowe i stojaki na rowery. Gotowa jest już ścieżka rowerowa

Już latem tego roku częstochowianie i turyści odwiedzający miasto mają korzystać z trzech nowych centrów przesiadkowych. Powstają one przy dworcach kolejowych Częstochowa Osobowa oraz na Rakowie i w dzielnicy Stradom.

Na każdym z trzech placów budowy trwają obecnie intensywne prace. My odwiedziliśmy dworzec na Stradomiu, gdzie postawiono już wiaty i elementy zadaszenia. Są one znacznie mniejsze niż wcześniej planowano. Projekt inwestycji jednak zmieniono na co wpływ miał również zapewne fakt, że po przetargu okazała się ona znacznie droższa niż planowano.

W okolicach dworca Stradom praktycznie gotowa jest już infrastruktura drogowa, której jednym z elementów jest asfaltowa ścieżka rowerowa. Obecnie trwa budowa specjalnych stojaków dla rowerów.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu po zakończeniu prac zamierza zadbać o zieleń w otoczeniu centrum przesiadkowych, aby wyglądały one jeszcze przyjaźniej.