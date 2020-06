Częstochowa: Budowa aquaparku na finiszu. Trwają intensywne prace związane z zagospodarowaniem otoczenia wokół parku wodnego

Aquapark za nieco ponad 50 milionów zł miał powstać do czerwca 2020 roku. Niestety epidemia koronawirusa spowodowała opóźnienie inwestycji, co związane jest z faktem, że jednym z podwykonawców jest firma z Czech. To spowodowało trudności związane z brakiem pracowników. Dłużej też będzie trzeba czekać na dostawę elementów i sprzętu, który jest niezbędny do zakończanie prac w środku parku wodnego.

Na placu budowy trwają intensywne prace. Już dawno temu zamontowano zjeżdżalnie. Gotowa jest również elewacja budynku. Obecnie prace koncentrują się na otoczeniu parku wodnego. Powstają drogi dojazdowe, chodniki, a także parkingi.

A jakie atrakcje w środku będzie miał pierwszy w mieście aquapark? Park wodny będzie miał trzy kondygnacje oraz podpiwniczenie, w którym znajdzie się parking na 46 miejsc. Przygotowana zostanie dzika i leniwa rzeka, grota sztucznej fali, część ze sztuczną falą wytwarzaną za pomocą kuli, strefa z masażami pod- i nawodnymi oraz gejzerami powietrznymi, a także strefa relaksu z leżankami i ławeczkami z masażem. W pobliżu niecki rekreacyjnej zaplanowane są baseny z hydromasażem oraz miejsca wypoczynku na leżakach. Będzie też strefa z brodzikiem dla dzieci.