Częstochowa: Bracia brutalnie pobili 57-latka, zwrócił im uwagę, żeby nie kopali kota. Sprawcy ukradli i spalili samochód ofiary

Do pobicia doszło 28 marca br. przy ul. Nadrzecznej w Częstochowie. Dwóch mężczyzn zaatakowało mieszkańca miasta po tym jak ten zwrócił im uwagę, by nie kopali kota. Wzbudziło to w nich jeszcze większą agresję, którą skierowali tym razem w stronę człowieka.

-Zaczęli kopać 57-latka i bić go metalowymi i drewnianymi przedmiotami. Następnie ukradli mu portfel z dokumentami i pieniędzmi oraz kluczyki od samochodu, po czym odjechali nim z miejsca zdarzenia. Podpalone auto policjanci odnaleźli kilka ulic dalej - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Operacyjni z Komisariatu IV Policji w Częstochowie zatrzymali jednego ze sprawców – 25-letniego mieszkańca Częstochowy. Ustalili, że młody mężczyzna już wcześniej dopuszczał się podobnych przestępstw. Decyzją sądu trafił on na 3 miesiące do aresztu. Za czyn o charakterze chuligańskim, popełniony w warunkach recydywy grozi mu do 15 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.