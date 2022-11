Częstochowa bez dostawcy energii elektrycznej. Zamierza ogłosić trzeci przetarg

Przetarg na energię dla Częstochowy

Przypomnijmy, przetarg na dostarczenie energii elektrycznej dla naszego miasta został ogłoszony po raz drugi, bo w pierwszym żadna z państwowych spółek energetycznych nie złożyła swojej oferty. Podobnie było również za drugim razem.

- W drugim przetargu na dostawę energii elektrycznej dla miejskiej grupy zakupowej ponownie żadna z państwowych spółek energetycznych nie złożyła oferty - mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu. Wcześniej potencjalni oferenci zadawali w toku drugiego postępowania liczne pytania, na które uzyskali odpowiedzi. Termin otwarcia ofert został przesunięty na 14 listopada, aby wszystkie zainteresowane firmy mogły wziąć pod uwagę wyjaśnienia miasta i przygotować ofertę. Niestety ostatecznie żadna ze spółek energetycznych nie przystąpiła do II przetargu - wyjaśnia.

Co w takiej sytuacji? Miasto rozpisuje już trzeci przetarg. Jednak ze względu na to, że mamy już drugą połowę listopada, będzie on miał znacznie skrócony termin składania ofert.