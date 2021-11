Częstochowa będzie miała swój neon! Zajmie on miejsce nieistniejącego, ale dobrze znanego mieszkańcom świetlnego napisu

Neon będzie dobrze widoczny z placu Biegańskiego

Neon z logo CZĘSTOCHOWA zainstalowany będzie na dachu budynku przy ul. Nowowiejskiego 1. Cała konstrukcja będzie odsunięta od krawędzi elewacji o ok. 80 cm, co wyeliminuje emisję światła w okna lokali poniżej. Neon będzie posadowiony na konstrukcji stalowej, ocynkowanej, niemalowanej. Jego litery wykonane będą z aluminium, malowanego na kolor czarny. Wewnątrz liter – rurki świetlne w kolorach białym, żółtym i niebieskim (kolory nawiązujące do barw flagi miejskiej). Wymiary logo: 600 x 200 cm. Wymiary konstrukcji stalowej: 600 x 270 x 195 cm. Neon będzie emitował przyjemną dla oka poświatę, będzie to światło stałe, niemigające