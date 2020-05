Częstochowa: Będą budować na A1 wiadukt dla zwierząt. Szykują się utrudnienia na gierkówce

Do Częstochowy kierowcy jadą już pełnowymiarową autostradą. Za Częstochową, po minięciu węzła Częstochowa północ (dawniej nazywanym roboczo Rząsawa) wjeżdżamy na dawną gierkówkę.

A1: Plac budowy na gierkówce

Teraz to plac budowy kolejnej części autostrady A1. Bo DK 1 od Częstochowy straci już status drogi krajowej i stanie się autostradą A1. Takie zresztą, jeszcze w latach 70, kiedy gierkówka powstawała, były plany.

Przypomnijmy sobie. Gierkówka, czyli DK 1 - kosztowała 4 mld złotych, miała 239 km długości, w jej budowę zaangażowanych było aż siedem ministerstw i ochrzczono ja mianem Trasy Czynu Żołnierskiego. Gierkówka była początkiem marzeń o nowoczesnej Polsce, po której można jeździć pięknymi równymi i co nietypowe - dwupasmowymi drogami. Do tego, dla mającego wpływ na jej budowę, pochodzącego z Sosnowca Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR, dawała mu spore oszczędności czasu podczas podróży ze Śląska do Warszawy. Początkowo miała być autostradą. Skończyła jako droga szybkiego ruchu. W październiku 2020 roku miną 44 lata, odkąd oddano jedną z najbardziej znanych i uczęszczanych dróg w Polsce.