CZĘSTOCHOWA. 85. urodziny Mietka Ogłazy. W Hali Polonia odbył się specjalny mecz weteranów koszykówki dla Czarnej Błyskawicy

"Mietek" to legenda częstochowskiej koszykówki (sylwetka poniżej). Nazywany był Czarną Błyskawicą ze względu na niesamowitą szybkość i czarną czuprynę. Był koszykarzem, działaczem, sędzią. - To działacz w starym stylu - mówił senator Wojciech Konieczny, były koszykarz, który gratulował jubilatowi.

Mieczysław (właśc.. Edmund) „Mietek” Ogłaza

Przygodę ze sportem rozpoczął w latach 50. XX wieku. Przez kilkanaście lat był wyróżniającym się koszykarzem RKS Raków. W 1967 roku uzyskał uprawnienia sędziowskie, a następnie przez blisko cztery dekady był czołowym częstochowskim arbitrem, prowadząc m.in. mecze szczebla centralnego. Szczególnie warta podkreślenia jest wieloletnia działalność Edmunda „Mietka” Ogłazy, jako sternika częstochowskiej koszykówki. W 1971 roku objął stanowisko przewodniczącego podokręgu częstochowskiego, a następnie stanął na czele powstałego w 1979 roku Okręgowego Związku Koszykówki w Częstochowie (funkcję prezesa pełnił do 2003 roku). W trakcie ponad 35-letniej działalności związkowej był inicjatorem wielu imprez sportowych, również o zasięgu międzynarodowym. Współorganizował m.in. mecz eliminacji mistrzostw Europy Polska – Grecja, mecze towarzyskie „Skry” z udziałem drużyn czeskich, rosyjskich i włoskich, obozy kadry reprezentacji Polski oraz ogólnopolskie Spartakiady Młodzieży. Poza realizowaniem wydarzeń dużej rangi, angażował się w codzienne działania niezbędne dla upowszechnienia dyscypliny w mieście, np. na początku lat 90. XX wieku osobiście sprowadził z Krakowa czterdzieści unikalnych wówczas piłek „Spalding”, a także nawiązał ścisłą współpracę z lokalną prasą. Przyczynił się też w znaczącym stopniu do powstania w 1983 roku sekcji koszykarskiej „Skry”, stwarzając podwaliny do wyniesienia częstochowskiej koszykówki na poziom wyczynowy.