Częstochowa: 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Złożono kwiaty na grobach żołnierzy 7 Dywizji Piechoty

Po raz pierwszy kwiaty złożono też w symbolicznym miejscu poświęconym poległym we wrześniu 1939 roku. Tablica powstała w ubiegłym roku w ramach I etapu remontu kwatery żołnierzy 7 Dywizji Piechoty, z dotacji wojewody śląskiego na opiekę grobów.

Krzysztof Matyjaszczyk i Zbigniew Niesmaczny zapalili także znicze i złożyli kwiaty przed Pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny na Placu Pamięci Narodowej. Zgodnie z tradycją towarzyszyła im delegacja Starostwa Powiatowego, na czele ze starostą częstochowskim Krzysztofem Smelą.

7 Dywizja Piechoty była na pierwszej linii frontu

7 Dywizja Piechoty była jedną z wielu jednostek Wojska Polskiego, które od pierwszych minut II wojny światowej walczyły z niemieckim Wehrmachtem. Zadanie prowadzenia działań opóźniających na kierunku częstochowskim sprawiło, że dywizja dowodzona przez gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego stanęła niemal samotnie na drodze potężnego uderzenia głównych sił niemieckiej 10. Armii, w tym dwóch dywizji pancernych (1 i 4), czterech dywizji piechoty (4, 14, 31 i 46), a następnie dwóch dywizji lekkich (2 i 3).

Ofiarna walka 7 Dywizji Piechoty w rejonie Częstochowy (blisko 800 poległych, ponad 1500 rannych oraz ok. 3000 wziętych do niewoli), zgodnie z planem, przyczyniła się do opóźnienia niemieckiego natarcia w kierunku Warszawy.