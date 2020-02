Częstochowa: 27-letni Gruzin zgwałcił 41-letnią kobietę na Północy. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany

Na trzy miesiące do aresztu trafił 27-letni obywatel Gruzji podejrzany o przestępstwo o charakterze seksualnym i rozbój dokonany na mieszkance Częstochowy.

- Policjanci z Częstochowy otrzymali zgłoszenie o zgwałceniu i dokonanym rozboju na kobiecie, do którego miało dojść na terenie miasta. Mundurowi niezwłocznie przystąpili do wnikliwego wyjaśnienia sprawy. Równolegle do czynności operacyjnych, prowadzone były działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy przestępstw - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komenda Miejska Policji w Częstochowie.