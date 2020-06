Częstochowa: 2. Pielgrzymka Przedsiębiorców na Jasną Górę. Jadwiga Emilewicz przemawiała z ambony

21 czerwca obchodzony jest Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji odbyła się na Jasnej Górze Pielgrzymka Przedsiębiorców, w której udział wzięła wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz były wicepremier Jarosław Gowin.

Jak przypomina Biuro Prasowe Jasnej Góry, 21 czerwca po raz piąty obchodzony jest w Polsce Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji na Jasnej Górze odprawiona została Msza św. w intencji środowisk gospodarczych oraz przedsiębiorców. Wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele rządu, ministerstw, posłowie, senatorowie oraz przedstawiciele 200 organizacji przedsiębiorców. Na pielgrzymkę przybyła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. To jednocześnie 2. Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców na Jasną Górę - pierwsza odbyła się rok tremu.

- W tym roku ten dzień obchodzimy w szczególnym czasie, kiedy cały świat boryka się ze skutkami pandemii, a przedsiębiorcy są na pierwszej linii frontu walki z tym gospodarczym kryzysem - podkreślała Jadwiga Emilewicz w rozmowie z Biurem Prasowym Jasnej Góry. - Dziś musimy jeszcze bardziej sobie przypomnieć o tych moralnych podstawach przedsiębiorczości, jakie jest miejsce i rola tego, kto przedsiębierze, tego, kto najbardziej ryzykuje, tego, kto tworzy miejsca pracy i któremu dziś pewnie warto przypomnieć o tym, dlaczego to robi - w jaki sposób należy interpretować słowa biblijne: ‘czyńcie sobie ziemię poddaną’, bo one w sposób szczególny adresowane są do przedsiębiorców. W tym trudnym czasie warto tymi wątpliwościami, obawami i troskami się dzielić, bo bez dobrej współpracy i przedsiębiorców pomiędzy sobą, ale między przedsiębiorcami, administracją rządową i całym społeczeństwem nie uporamy się ze skutkami kryzysu w taki sposób, w jaki byśmy sobie życzyli”.

- Jasna Góra to nie tylko miejsce kultu, które bliskie jest już kolejnym pokoleniom Polaków, ale to także wielkie i ważne miejsce w naszej historii. Ono jest uosobieniem, ucieleśnieniem nie tylko wielu zrywów i walk Polski o niepodległość, o wolność, ale także symbolem tego, co dla naszych wartości najważniejsze. To jest też takie miejsce, do którego warto przychodzić w tych trudnych czasach, kiedy podważamy porządek, podważamy ład, bo pandemia także unaocznia nam znacznie głębszy kryzys, z jakim mierzy się zachodnia cywilizacja. Warto powrócić do korzeni, a korzenie zachodniej cywilizacji są w takich miejscach jak Częstochowa - podkreśliła wicepremier Jadwiga Emilewicz, która przemawiała z ambony podczas mszy świętej, co spotkało się z krytyką niektórych polityków.

"Trudno powiedzieć, czy jest to dalej msza, czy konwencja wyborcza w asyście hierarchów kościelnych. Polski sojusz tronu i ołtarza idzie w coraz dziwniejsze formaty" - napisała na Twitterze rzeczniczka partii Razem Dorota Olko.

Z kolei polityk Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński napisał: "Pani minister agituje z ambony na Jasnej Górze, a TVP transmituje wystąpienie kampanijne! Upadek wszystkich wartości!".

- Wiemy, że to jest trudny czas dla gospodarki światowej, dla gospodarki polskiej - powiedział o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry. - Z tego powodu tym bardziej chcemy tutaj, na Jasnej Górze prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo za wszystkimi polskimi przedsiębiorcami, za tymi, którzy tworzą polskie PKB, tworzą miejsca pracy, po to, by oni w tym trudnym czasie znaleźli rozwiązanie jak przeprowadzić nasz kraj i polską ekonomię przez ten czas recesji, spowolnienia gospodarczego. Cieszę się bardzo, że po raz drugi gromadzimy się w takim gronie na Jasnej Górze i wierzę w to, że ta dzisiejsza modlitwa pomoże nam w oparciu o wartości chrześcijańskie, które mówią też o solidarności międzyludzkiej, o tym, żeby nawzajem się wspierać, pomagać sobie, nie zapominać o najbardziej potrzebujących, biednych, bo tylko w ten sposób tworząc wspólnotę narodową, ale też wspólnotę kościoła możemy razem przejść przez ten trudny okres w taki sposób, by to nie doprowadziło do jeszcze większych podziałów społecznych w naszym narodzie, w naszym kraju. Wśród gości pielgrzymki byli także: Jarosław Gowin, przewodniczący klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica; Krzysztof Tchórzewski, przewodniczący sejmowej komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski, senatorowie, posłowie, samorządowcy.

