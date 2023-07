CZARNE PUNKTY w woj. śląskim! Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków? Sprawdź LISTĘ miejsc

W galerii prezentujemy mapę z punktami - wykazem najbardziej niebezpiecznych miejsc dla pieszych (odcinków dróg), gdzie w ostatnich 3 latach miały miejsce co najmniej 3 zdarzenia drogowe (wypadki drogowe oraz kolizje drogowe) z udziałem pieszego. Punkt wskazuje bezpośrednio miejsce niebezpieczne (np. w obrębie skrzyżowania) lub środek odcinka niebezpiecznego (odległość pomiędzy skrajnymi zdarzeniami jest nie większa niż 500 m). Dane zawarte na mapie obejmują okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. i aktualizowane są co pół roku.