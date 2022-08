Cuda natury tuż za Częstochową. Tu można popłynąć... kajakiem

Co warto wiedzieć przed spływem kajakowym? FAQ

Jurajskie rzeki idealne do spędzenia czasu na łonie natury

Na jurajskim szlaku

Jura Krakowsko-Częstochowska to nie tylko ruiny zamków i wapienne ostańce, to także krystalicznie czysta woda, który wypływa spod jurajskich skał. Wszak to w tym regionie produkuje wodę mineralną znana wszystkim firma Jurajska.

Jak wyjaśnia Daniel Zalejski z Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Częstochowie, jurajskie źródła, zwane wywierzyskami, są jednym z efektów zjawisk krasowych. Okazuje się, że Jura Polska wraz ze swoim wschodnim sąsiedztwem – tj. obszarem pomiędzy Częstochową, Kielcami, Krakowem i Katowicami - nie ma sobie równych pod względem ich liczby w całym kraju. Wydajne i dające wodę bardzo dobrej jakości są ujęcia wody na terenie Jury, czerpiące z zasobów podziemnych. Woda płynąca w częstochowskich kranach pochodzi właśnie ze skał wapiennych górnej Jury.

Nasze jurajskie rzeki – choć nieduże i niezbyt szerokie - są ciekawe przyrodniczo, kulturowo i na wielu odcinkach świetnie nadają się do malowniczych kajakowych czy pontonowych spływów, zwłaszcza w sezonie.