Co to był za dzień! Stadion na Limanowskiego wreszcie otwarty! Kibice na meczu Raków Częstochowa - MOL Fehervar Bartłomiej Romanek

Nareszcie! Stadion na Limanowskiego otwarty! Dwunasty zawodnik Rakowa Częstochowa wraca do gry. Po 839 dniach na stadionie przy ulicy Limanowskiego nareszcie rozegrano mecz z udziałem publiczności. Co prawda nie był to mecz w ramach PKO Ekstraklasy, ale spotkanie z węgierskim Fehervar i tak przyciągnęło wielu kibiców spragnionych zobaczenia piłkarzy Rakowa w domu.