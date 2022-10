Cielętniki zapraszają, czyli wyjątkowa lipa to nie jedyna atrakcja, która czeka w podczęstochowskiej miejscowości Katarzyna Gwara

Szukacie pomysłu na szybką wycieczkę? Proponujemy Cielętniki. To niewielka wieś w powiecie częstochowskim. To właśnie tutaj niegdyś rósł jeden z najpiękniejszych pomników przyrody – ponad 700-letnia lipa drobnolistna. I choć kilka lat temu po starciu z orkanem Ksawery wyszła mocno pokiereszowana, to nadal żyje i wciąż kwitnie. Ale w Cielętnikach zobaczycie nie tylko lipę.