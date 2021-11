"Charytatywnie dla zwierząt" w Częstochowie. Dzisiaj rusza akcja, jak można wziąć w niej udział?

Celem zbiórki jest wsparcie czworonogów z częstochowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gilowej, ale i tych psów i kotów, które – w oczekiwaniu na stałe domy – są pod opieką stowarzyszeń czy fundacji działających w Częstochowie. Organizatorzy w tym roku chcą też wesprzeć osoby prywatne opiekujące się potrzebującymi zwierzętami.

Zbiórka obejmuje wszystko, co może przydać się zwierzakom – koce, poduchy, karmy suche oraz mokre w puszkach z długim terminem ważności, makarony, żwirek, leki oraz akcesoria dla zwierząt (do pielęgnacji i zabawy).

,,Fanty” dla czworonogów do 20 grudnia będzie można dostarczać do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy alei Niepodległości 30 – to główne miejsce zbiórki. Dwa inne będą przy na Rakowie, przy alei Pokoju – w Centrum Aktywności Obywatelskiej (aleja Pokoju 13) oraz w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych ,,Canis e Catus” (aleja Pokoju 1).