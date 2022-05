Ceny warzyw i owoców w Częstochowie. Na targu na Wałach Dwernickiego nie ma jeszcze czereśni i polskich truskawek

Ceny warzyw i owoców na targowisku w Częstochowie są wysokie, ale jeszcze nie szokujące. Na Ryneczku przy Wałach Dwernickiego szukaliśmy czereśni, ale ich jeszcze nie znaleźliśmy, więc nie wiemy, czy faktycznie mogą one kosztować 260 zł za kilogram.

Najdroższa jest - co nie jest niespodzianką - borówka, za którą zapłacimy nawet 55 zł za kilogram. Ceny jabłek i ziemniaków są mocno zróżnicowane, co zależy od ich gatunku. Są za to polskie kalafiory i młoda kapusta. Cena przystępna (4 zł za sztukę), ale na razie sztuki nie są na tyle okazałe, aby się skusić.