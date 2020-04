Centrum przesiadkowe na częstochowskim Rakowie nabiera kształtów

Według założeń miasta, centra przesiadkowe mają ułatwić podróż zarówno częstochowianom, jak i wszystkim dojeżdżającym do szkoły, pracy czy odwiedzającym miasto. Obecnie trwa budowa trzech takich obiektów - w centrum Częstochowy, na Stradomiu i na Rakowie.

Prace przygotowawcze rozpoczęły się w końcu 2018 roku. Obecnie we wszystkich lokalizacjach widać nowe elementy infrastruktury parkingowej i drogowej. Na Rakowie postępy widoczne są zarówno przy dworcu PKP od strony ulicy Rejtana jak i od strony Skweru Junaków. Końca dobiegają prace brukarskie w obrębie centrum przesiadkowego, a także budowany jest chodnik i droga rowerowa w kierunku Alei Pokoju. Przy skwerze stanęły już konstrukcje przystanków oraz parkingu dla rowerów. W tym samym czasie remontowany jest sam dworzec, jest to jednak inwestycja kolei.

Przebudowane ulice i drogi rowerowe

W ramach budowy centrów powstają miejsca parkingowe typu Park and Ride, które połączone będą z drogami rowerowymi, stacjami rowerowymi, stanowiskami dla taksówek oraz komunikacją zbiorową. Budowa centrów to także przebudowa odcinków ulic: Piłsudskiego (od alei Najświętszej Maryi Panny do ul. Piotrkowskiej), Pułaskiego (wraz z powstałym już rondem przy wiadukcie w ul. Bohaterów Monte Cassino) i układu drogowego przy dworcu na Rakowie. W ramach inwestycji znacząco uzupełniona zostanie sieć dróg rowerowych – powstanie bądź zostanie przebudowanych ok. 10 km takich dróg łączących dworce.