Centrum Częstochowy odstrasza turystów? Przewodnik turystyczny zrobił zdjęcia, które wywołały burzę. Oto co widzą przyjezdni [ZDJĘCIA] KK

Gdyby smerf Maruda urodził się w Polsce, to z pewnością zamieszkałby w Częstochowie. Znalazłby tutaj zajęcie na całe swoje życie, ponieważ powodów do frustracji jest wiele. Jedni narzekają na dziury w drogach i pielgrzymki, inni na ciągłe remonty i niesprzyjający rynek pracy. Coś na rzeczy być musi, ponieważ Częstochowa, to jedno z 15 najszybciej wyludniających się miast województwa śląskiego. A to nie jedyny niechlubny ranking, w którym przoduje.