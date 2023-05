Były wicepremier zatrzymany przez policję. Co zrobił? Roman J. podejrzany o przemyt! Sprawą zajmuję się katowicka prokuratura

W piątek PAP ustaliła, że od czwartku policjanci CBŚP prowadzą czynności w śledztwie dotyczącym nielegalnych papierosów. Zatrzymani zostali m.in. były wicepremier Roman J. i jego syn Hubert J. Policjanci zabezpieczyli ok. 11 mln sztuk papierosów, z których część miała być na posesji byłego wicepremiera (jako pierwszy o zatrzymaniu J. informował portal Polsat News).

Śledztwo w sprawie byłego wicepremiera nadzoruje Prokuratura Regionalna w Katowicach

W sobotę rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Joanna Smorczewska poinformowała, że jednostka ta nadzoruje śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się m.in. nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych i wprowadzaniem na polski obszar celny wyrobów akcyzowych, co narażało Skarb Państwa na uszczuplenie wpływów z podatku akcyzowego.

- W związku z tymi ustaleniami operacyjnymi w tym samym dniu zatrzymano cztery osoby, w tym kierowców dwóch ciągników siodłowych oraz dwie osoby będące właścicielami posesji, na których ujawniono zabezpieczone przez funkcjonariuszy papierosy bez znaków akcyzy skarbowej – wskazała prokurator.

Funkcjonariusze celni określili wartość uszczuplenia wpływów do Skarbu Państwa na sumę ponad 13,8 mln zł. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie do późnych godzin nocnych były z nimi przeprowadzane czynności procesowe.