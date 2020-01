Był pijany, jechał skradzionym mercedesem i miał ukradzione pieniądze

Policjanci zatrzymali włamywacza. Kradł m.in. elektronarzędzia

Zarzuty dokonania czterech przestępstw usłyszał 21-letni mieszkaniec Zabijaka. Mężczyzna jednej nocy włamywał się do garaży i kradł m. in. elektronarzędzia. Podjęte działania policjantów z Koziegłów doprowadziły do zatrzymania go na gorącym uczynku przestępstwa. Kryminalni odzysk...