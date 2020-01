Budynek, w którym znajduje się kino Cinema City Wolność idzie pod młotek. Cena wywoławcza poraża

Pod koniec stycznia odbędzie się licytacja komornicza części budynku, w którym znajduje się kino Cinema City Wolność. To dość zaskakująca, a wręcz szokująca wiadomość dla mieszkańców Częstochowy.

- Nie wyobrażam sobie, żeby kino Wolność zniknęło. Jest tutaj od lat, w centrum miasta i chociaż przerobiono go na multipleks, to jednak mam sentyment do tego miejsca. Tutaj chodziłam na pierwsze randki, spotykałam się ze znajomymi. Mam nadzieję, że kino tutaj zostanie - mówi Zuzanna Lisiecka z Częstochowy.

Licytacja budynków w centrum Częstochowy za długi

Właścicielem licytowanych budynków i jednocześnie dłużnikiem jest spółka z Warszawy, a wierzycielem jeden z banków. Jak udało nam się ustalić, właścicielem budynków nie jest Cinema City.

Licytacja komornicza zaplanowana na 28 stycznia 2020 roku obejmuje nieruchomości położone w Częstochowie przy ul. Kościuszki 1 i 5, stanowiące jeden kompleks multipleksu kinowego. - Przedmiotem licytacji będzie stary budynek kina Wolność i lokal użytkowy położony na pierwszym piętrze Domu Handlowego Schott. Są to dwie odrębne nieruchomości połączone w ramach postępowania w jedną całość. Trudno byłoby je wydzielić i wylicytować osobno. Uzyskana kwota mogłaby być wtedy o wiele niższa - wyjaśnia Marcin Kamil Baczyński, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie, który prowadzi postępowanie w tej sprawie.