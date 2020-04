Budują wiadukt na autostradzie A1. Układają ogromne belki na wiadukcie, są utrudnienia w okolicach Wikłowa

Jak wiadomo, dni DK1 za Częstochową są już od dawna policzone. Droga, poularnie nazywana gierkówką, zmieni się w ciągu następnych kilku lat w prawdziwą autostradę A1. Prace trwają już od wielu miesięcy. Do 4 maja będą tam dodatkowe utrudnienia związane z budową wiaduktu autostradowego nad jezdnią.

- Oczywiście będą to chwilowe utrudnienia wyłącznie na czas układania belek na podporach – podkreśla Marek Prusak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

28 kwietnia 2020 r. od godz. 18:00 do 29 kwietnia 2020 r. godz. 5:00;

29 kwietnia 2020 r. od godz. 18:00 do 30 kwietnia 2020 godz. 5:00;

4 maja 2020 r. od godz. 18:00 do 5 maja 2020 br. godz. 5:00.

To ostatni, budowany w Śląskiem, odcinek A1

Przypomnijmy, że prace te odbywają się na odcinku E autostrady A1. To już ostatnia część autostrady w województwie śląskim, łącząca się z odcinkami w województwie łódzkim. Autostradę w tym miejscu buduje firma Polaqua sp. z o.o.

To odcinek od węzła Częstochowa Północ (roboczo nazywany wcześniej Rząsawa) do granicy z województwem łódzkim.