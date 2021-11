Budowa nowej estakady na dawnej DK 1 w Częstochowie. Na Rakowie rozpoczęto montaż specjalnych pali pod nową konstrukcję

- Przy budowie nowego obiektu w miejscu starej estakady na Rakowie trwa jeden z kluczowych elementów realizacji prac. Z użyciem specjalistycznego sprzętu przez kilkanaście kolejnych dni będą instalowane masywne pale pod konstrukcję nowego obiektu - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Z powodu wspomnianych robót do piątku włącznie wyłączone z użytkowania zostało przejście przez al. Wojska Polskiego w obrębie tego miejsca od strony Warszawy.

O kolejnych modyfikacjach i postępie prac na pozostałych odcinkach tej największej, drogowej inwestycji we współczesnej historii Częstochowy MZD informować w odrębnych komunikatach. Podstawowy koszt umowny inwestycji wynosi 179 mln zł z dofinansowaniem ze środków UE. Planowany termin zakończenia wszystkich prac od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej to druga połowa 2023r.