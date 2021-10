Budowa Centrum Piłki Nożnej przy Limanowskiego w Częstochowie coraz bliżej. Raków dziękuje ministerstwu, miastu i europosłance

O ujęciu zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap” w tym planie poinformował władze Częstochowy Departament Infrastruktury Sportu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Aby otrzymać dotację miasto musi teraz złożyć komplet dokumentów (w tym m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy zadania i poświadczenie zabezpieczenia wkładu finansowego do przedsięwzięcia) oraz uzyskać wpisanie inwestycji do planu rocznego programu MKDNiS na rok 2022. Termin aplikowania upływa 22 kwietnia przyszłego roku.

- Koncepcja inwestycji, którą chcemy zrealizować w latach 2022-2023, została przygotowana wspólnie z RKS Raków – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Realizacja projektu ma poprawić standard zaplecza przebudowanego stadionu, w tym możliwości treningowe, regeneracyjne i szkoleniowe.

Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w maju br. Dotyczy on m.in. wykonania nowych podgrzewanych boisk treningowych z zapleczem i wyposażeniem, rozbudowy parterowego budynku klubowego o kolejną kondygnację, poprawy standardu budynków szkoleniowych oraz realizacji zaplecza regeneracyjno-rehabilitacyjnego. Projekt ma kosztować 15 mln zł. Miasto chce uzyskać dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu wsparcia inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w wysokości blisko 8,5 mln zł, planowany wkład miasta to ponad 6,5 mln zł.