Budowa A1: Na węźle Blachownia wyleją ponad dwa tysiące ton asfaltu. Prace już się zaczęły

Jak już informowaliśmy przed tygodniem, rozpoczyna się asfaltowanie węzła Blachownia na A1. Dwa tysiące ton masy mineralno-asfaltowej wyleją drogowcy na węźle Blachownia, łączącym autostradę A1 z drogą krajową nr 46. Ułożone zostaną tam dwie warstwy nawierzchni - podbudowa i wiążąca. Te prace umożliwią wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na DK46, relacji Częstochowa - Opole.

Węzeł Blachownia jest jednym z ważniejszych na śląskim odcinku autostrady A1, bo umożliwi kierowcom korzystanie z DK 46, czyli zjechanie w tym miejscu tych, którzy chcą dotrzeć np. w kierunku Opola. Asfaltowanie łącznicy i ronda na węźle planowano już od kilku tygodni. O tym, że rozpocznie się po świętach informowaliśmy jeszcze przed Wielkanocą. Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia

- Po wykonaniu połączenia międzywarstwowego, skropieniu kruszywa emulsjami asfaltowymi, rozpoczęto układanie warstw podbudowy. Zakończenie tego etapu prac planujemy do końca kwietnia. Równolegle prowadzone są prace brukarskie związane z wykonaniem pierścienia ronda, wysp kanalizujących, chodników a także pozostałych elementów składowych drogi, takich jak elementy odwodnienia, wypełnienia wysp itp. – mówi Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.

Będzie nowa organizacja ruchu na A1 Jak twierdzą przedstawiciele GDDKiA, ułożenie części warstw konstrukcyjnych jezdni DK46 pozwoli na wprowadzenie kolejnego etapu organizacji ruchu, czyli przełożenia ruchu wahadłowego na przeciwną jezdnię - relacji Częstochowa - Opole. Kolejnym krokiem będzie sfrezowanie nawierzchni starej jezdni, po której dotychczas odbywa się ruch i wykonanie w całości nowej konstrukcji jezdni.

- Prace przy układaniu wierzchniej warstwy nawierzchni - ścieralnej, planujemy zakończyć w drugiej połowie maja – dodaje Marek Prusak. Węzeł Blachownia to część ostatniego, nieukończonego jeszcze odcinka autostrady A1 w województwie śląskim. To odcinek F – zaczynający się na węźle Blachownia a kończący węzłem Częstochowa Północ (kiedyś roboczo nazywanym Rząsawa). Autostrada na tym odcinku biegnie przez powiaty częstochowski i kłobucki, po terenach gmin: Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa.

Odcinek F, był bardzo pechowy, bo jako jedynego nie udało się go dokończyć generalnemu wykonawcy wybranemu w 2015 roku w przetargu. Konsorcjum spółek Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali wygrało przetarg i za ponad 703,2 mln zł budowało autostradę A1 między Pyrzowicami a Częstochową o długości ok. 20-kilometrów. To część 57-km fragmentu A1 budowanego w województwie śląskim. Odcinek F, to tzw. autostradowa obwodnica Częstochowy. Obecnie jest przejezdny (za wyjątkiem węzła Blachownia).

Według deklaracji przedstawicieli GDDKiA będzie nim można przejechać najpóźniej do końca drugiego kwartału, czyli końca czerwca 2020 roku.

To jeszcze nie koniec budowy A1 w Śląskiem Asfalt na węźle Blachownia nie zakończy ostatecznie tej inwestycji. Co jeszcze pozostało do zrobienia na autostradowej obwodnicy Częstochowy?

Trwa montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Zostaną wykonane na odcinku od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia i włączeniu autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Zamontowane zostaną panele pochłaniające o powierzchni ponad 52,7 tysięcy metrów kwadratowych, panele odbijające o powierzchni ponad 1,7 tysiąca metrów kwadratowych oraz przeciwolśnieniowe o powierzchni prawie 1,2 tysiąca metrów kwadratowych. Do tej pory zamontowano już 24,7 tys. metrów kwadratowych paneli pochłaniających oraz 0,6 tys. metrów paneli przeciwolśnieniowych. Trwają już pierwsze prace organizacyjne na placu budowy, związane z budową oświetlenia na węzłach Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia oraz w rejonie Miejsc Obsługi Podróżnych Wierzchowisko oraz Gorzelanka.

I jeszcze prace wykończeniowe To jeszcze nie wszystko, by można było uznać ten odcinek A1 za ukończony. Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ, dokończenie budowy obiektu wiaduktu autostradowego (jezdnia lewa) nad linią kolejową nr 146 wraz z odcinkiem dojazdowym autostrady A1. Do realizacji pozostają również drogi serwisowe i technologiczne, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP II Wierzchowisko Wschód i MOP III Zachód oraz Obwód Utrzymania Autostrady Lgota. Pozostanie również wykonanie robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

