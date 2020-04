Biskupi zaapelowali, księża odpowiedzieli i zbierają dla szpitala

I bardzo szybko był odzew. W trzy dni zebrano już na jeden respirator wart 105 000 zł.

Zbiórkę prowadziła Fundacja SMS z Nieba we współpracy z CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej. Zbiórka trwa na kolejne formy pomocy dla szpitala. Oprócz biskupów, kapłanów, diakonów i kleryków częstochowskiego seminarium, wpłat dokonały także poszczególne parafie oraz zgromadzenia zakonne. Nadal jeszcze na konto CARITAS wpływają środki z ofiar prywatnych oraz ze zbiórek.

Przebieg zbiórek można śledzić na stronie https://www.zanurzeniwmilosci.pl/

Wpłat można dokonać na stronie https://caritas.czest.pl/chce-pomoc/

Przelej dowolną kwotę na Konto bankowe PLN:

09 1020 1664 0000 3802 0145 0634

Przelew z tytułem: “Zbiórka na respiratory”

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

ul. ks. Stanisława Staszica 5, 42-200 Częstochowa

Biskupi zwrócili się do księży:

Drodzy Współbracia w kapłaństwie,

Wiemy, że w swoich lokalnych wspólnotach niesiecie duchową i materialną pomoc chorym, szpitalom, placówkom medycznym i opiekuńczym, że na miarę swoich możliwości organizujecie pomoc seniorom na terenie swoich parafii. U progu Wielkiego Tygodnia, jako Wasi biskupi, chcemy Was poprosić o wspólną, dobrowolną jałmużnę kapłańską na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Caritas naszej archidiecezji, w łączności z ogólnopolską fundacją SMS z Nieba, prowadzi zbiórkę środków na respiratory i łóżka dla chorych leczonych w tej placówce, szczególnie tych dotkniętych koronawirusem. Wierzymy, że wspólny, konkretny dar od nas, duchowieństwa archidiecezji częstochowskiej, dla szpitala noszącego imię Matki Bożej będzie znakiem naszej solidarności i wrażliwości oraz ważnym świadectwem dla naszych diecezjan i parafian. Sami, chętnie włączając się w tę zbiórkę, prosimy i Was o konkretne wpłaty na ten cel, na konto lub w kasie Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Prosimy Księży Dziekanów i Księży odpowiedzialnych za inne wspólnoty kapłańskie o przekazanie tej prośby do wszystkich księży, a tam, gdzie będzie to jakimś ułatwieniem, o przeprowadzenie tej zbiórki. Prosimy, żeby ten dar serca przekazać najpóźniej do Wielkiego Piątku. Już dziś, dziękujemy Wam wszystkim za ten gest kapłańskiej miłości do Boga i ludzi.