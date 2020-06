Bezpłatna dezynfekcja samochodów w Częstochowie

Akcja może potrwać nieco dłużej, jeśli będzie duże zainteresowanie, aby wszyscy kierowcy, którzy przyjadą przed godz. 14, mogli z niej skorzystać.

Dezynfekcja w czasie ciągle trwającej epidemii, a jednocześnie w okresie wakacyjnych wyjazdów na pewno się przyda, więc zapraszamy tych, którzy chcieliby w ten sposób „odświeżyć” swój pojazd.

Zastosowanie techniki zamgławiania do dezynfekcji pomieszczeń przy użyciu zamgławiacza termicznego, preparatu dezynfekcyjnego od Medisept (polskiego producenta wysokiej jakości preparatów do dezynfekcji i środków utrzymania czystości) oraz nośnika mgły M-FOG, wykazuje – zgodnie z dostępnymi ekspertyzami - dużą efektywność działania w odniesieniu do powietrza oraz dezynfekowanych powierzchni. Zdaniem specjalistów metoda ta może być z powodzeniem stosowana do realizacji zabiegów dezynfekcyjnych w pomieszczeniach zamkniętych, w tym w obrębie zamkniętych kabin pojazdów.

Akcję dezynfekcji, pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, przeprowadzi nieodpłatnie firma Ecco Logic, przy wsparciu organizacyjnym Urzędu Miasta. Firma współpracuje z miastem praktycznie od początku epidemii koronawirusa. Przeprowadza cykliczne akcje dezynfekcji w Miejskim Szpitalu Zespolonym, dezynfekuje też karetki Stacji Pogotowia, autobusy i tramwaje częstochowskiego MPK. Zajmowała się również m.in. dezynfekcją miejskich ławek w alei Najświętszej Maryi Panny oraz przy Promenadzie Niemena.