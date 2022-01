"Bezpieczny pieszy" w Częstochowie. Policja stwierdziła ponad 100 wykroczeń Bartłomiej Romanek

Policjanci z częstochowskiej drogówki codziennie prowadzą wzmożone kontrole miejsc ruchu pieszych, by poprawić ich bezpieczeństwo na drodze. Zwracają uwagę nie tylko na kierujących, którzy popełniają wykroczenia w rejonie przejść dla pieszych, ale również na zachowanie samych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wszystko po to, by na drogach miasta i powiatu było bezpiecznie.