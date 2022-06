Bez prądu w Częstochowie. Sprawdź, gdzie 3.06 planowane są wyłączenia prądu lub awarie

Braki prądu (3.06 godz. 11:08) w Częstochowie?

Częstochowa

ul. Poleska nr 76C

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

ul. Sieradzka 9(A-L)

3.06 od godz. 10:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w Częstochowie

Częstochowa

ul. Marysia od nr 54 do nr 74A oraz nr 75, 77/79

ul. Podmokła

ul. Wspólna nr 1

7.06 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

ul. Mierosławskiego

ul. Traugutta nr 50/52

7.06 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa

ul. Chochołowska nr 23, 24, 25, 36

ul. Ostrowska nr 28

8.06 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa

ul. Zagórskiego, ul. Orkana nr 117, ul. Kamińskiego nr 1/3, 11

ul. Rutkiewicz nr 1, 2, ul. Zielona

ul. Sportowa od nr 1 do nr 11 i od nr 2 do nr 14

9.06 od godz. 8:00 do 16:00