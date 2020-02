Apartamenty i centrum handlowe na terenie browaru "Kmicic" w Częstochowie? Tak zapowiada tajemniczy inwestor

W niszczejącym świadectwie częstochowskiego przemysłu jakim jest browar "Kmicic" aż prosi się o stworzenie miejsca, które ożywi dzielnicę, a przede wszystkim uratuje ten obiekt przed całkowitą ruiną. Zapowiedź rychłej modernizacji tego miejsca pojawiła się niedawno na budynku browaru. Tajemniczy inwestor zapowiada realizację na powierzchni 40 tys. m kw przy ulicach: Ogrodowej, Mielczarskiego, Przemysłowej w Częstochowie, inwestycji „Stary Browar Plus”. Miałyby tam powstać apartamenty z tarasami w 9-piętrowych budynkach, mieszkania także te w ramach Programu Mieszkanie Plus, biura, hotel, centrum konferencyjne, lokale usługowo-handlowe i parking podziemny.

Według zapowiedzi, w Lipcu 2020 roku inwestor przystąpi do komercjalizacji lokali usługowych i handlowych oraz powierzchni biurowych. Z kolei we wrześniu 2020 roku developer ma rozpocząć zapisy na rezerwacje mieszkań i apartamentów, a następnie przystąpić do zawierania przedwstępnych umów sprzedaży.