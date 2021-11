Alarm bombowy w częstochowskiej szkole. Budynek został sprawdzony, a żartownisiów zatrzymano

We wtorek 16 listopada, przed godziną 12.00 operator centrum powiadamiania ratunkowego poinformował dyżurnego Komisariatu V Policji w Częstochowie, że otrzymał zgłoszenie o podłożeniu bomby w jednej ze szkół podstawowych. Policjanci, dysponując numerem telefonu zgłaszającego, ustalili jego dane.

Dzielnicowi z „piątki” wspólnie z mundurowymi z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pojechali do szkoły. Podczas gdy policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego sprawdzał budynek, mundurowi dotarli do zgłaszającego. 14-letni uczeń tej szkoły zaprzeczał, że dzwonił na numer alarmowy i wskazał kolegę, który miał to zrobić. Wskazany rówieśnik również nie przyznawał się do winy, zrzucając odpowiedzialność na tego, który go wskazał.

Chłopcy ze swojego postępowania będą się musieli wytłumaczyć przed sądem rodzinnym, do którego policjanci przekażą zebrane w sprawie materiały.

Fałszywy alarm bombowy wywołuje szereg groźnych konsekwencji. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo natychmiast reagują na takie sytuacje i ustalają sprawców tego przestępstwa, dlatego przestrzegamy przed tego typu "żartami".