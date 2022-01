Agnieszka z Częstochowy zmarła w szpitalu. Rodzina 37-latki oskarża. "Lekarze za późno usunęli martwy płód" Bartłomiej Romanek

Tragedia w szpitalu w Blachowni. Rodzina 37-letniej Agnieszki T. z Częstochowy oskarża lekarzy o to, że nie usunęli oni na czas martwego płodu, co doprowadziło w efekcie do sepsy i śmierci kobiety po kilku tygodniach od usunięcia ciąży. - Ponownie zginęła ciężarna, niewinna, młoda kobieta, matka i żona, osieracając 3 dzieci - pisze w apelu rodzina, która oskarża lekarzy o zbyt późne usunięcie ciąży. Sprawę już badają szpitale, w których przebywała kobieta, a także częstochowska prokuratura. Ich stanowiska powinny być znane jeszcze dzisiaj.