Agatka z Częstochowy wyleciała na leczenie w USA z Pyrzowic. Choć już udało się zebrać ogromną kwotę, wciąż potrzebuje pomocy i wsparcia Monika Chruścińska-Dragan

Agnieszka Kuberska, siedmiolatka z Częstochowy cierpiąca na złośliwy nowotwór mózgu, wyleciała 3 grudnia z lotniska w Pyrzowicach do Stanów Zjednoczonych. Rozpocznie tam protonoterapię. To jedna z najskuteczniejszych metod walki z rakiem, w której rodzice dziewczynki pokładają ogromne nadzieje. – Wierzymy, że Agata leci tam po to, żeby wrócić do zdrowia – mówi Mariusz Kuberski, ojciec dziewczynki. Żeby to się spełniło, potrzebne są jednak wielkie pieniądze, których rodzice siedmiolatki wciąż nie mają. Zdecydowali się bowiem na rozpoczęcie leczenia za oceanem, choć w dalszym ciągu nie zebrali pełnej kwoty. Lekarze szacują, że terapia może potrwać nawet osiem miesięcy i kosztować... 8 mln złotych. Państwo Kuberscy zebrali dotąd dwa. Czy to wystarczy? Na pewno nie na długo...