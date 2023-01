Każdy, kto ma w domu zwierzę (lub dwa, a może trzy...), wie, że jego utrzymanie tanie nie jest. Karma, żwirek, zabawki... Wszystko kosztuje. Jeszcze groźniej się robi, kiedy podopieczny zachoruje. Wizyta u weterynarza to spory wydatek, czasem przekraczający możliwości domowego budżetu. Zabiegi weterynaryjne, takie jak kastracja czy sterylizacja, również do tanich nie należą. Mogą to być kwoty rzędu nawet do tysiąca złotych!