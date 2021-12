We wtorek patrol z „piątki” otrzymał zgłoszenie o kradzieży akcesoriów kosmetycznych, która miała miejsce na terenie jednego ze sklepów w dzielnicy Północ. Jak się okazało, sprawcą był 41-letni mężczyzna, od miesiąca poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary pozbawienia wolności. Mieszkaniec Częstochowy został zatrzymany i doprowadzony do aresztu, gdzie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej spędzi najbliższe 2 lata.