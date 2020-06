Jan Paweł II w Częstochowie. Dziś mija dokładnie 37 lat od pamiętnej, II pielgrzymki Papieża-Polaka. Był stan wojenny, a on otwarcie mówił o dążeniu do wolności, wygłosił słynną homilię. Słuchały go setki tysięcy ludzi

37 lat temu, 18 i 19 czerwca, Jan Paweł II wygłosił słynną homilię w Częstochowie. Tu zostawił przestrzelony w zamachu pas sutanny 37 lat temu, w 1983 roku, Jan Paweł II podczas drugiej pielgrzymki do Polski witany był owacyjnie na Jasnej Górze. Archiwalne zdjęcia mszy z 18 i 19 czerwca ukazują nieprzebrane tłumy na Wałach Jasnogórskich. Mimo stanu wojennego, dumnie powiewały sztandary Solidarności.

18 czerwca 1983 roku papież przemawiał do młodzieży, następnego dnia odważnie odnosił się do sytuacji politycznej. W Polsce wciąż obowiązywał stan wojenny, Solidarność była zdelegalizowana, ale właśnie jej sztandary odważnie powiewały nad tysiącami pielgrzymów, którzy przyjechali spotkać się w Częstochowie z papieżem. Przywieźli je gdańszczanie. Jan Paweł II chciał odwiedzić podczas swojego pobytu Gdańsk, ale władza wówczas na to nie pozwoliła, obawiając się eskalacji niepokojów społecznych.



Papież Jan Paweł II bardzo chciał pielgrzymować na Jasną Górę już w 1982 roku, w 600. rocznicę przybycia do Częstochowy paulinów i oddania im - przez księcia Władysława Opolczyka - pod opiekę obrazu Matki Boskiej. Ale stan wojenny pokrzyżował te plany: przyjechał w 1983 roku, gdy nadal obowiązywał, ale obostrzenia luzowano. Z okazji papiejskiej wizyty cała Częstochowa świętowała, zarządzono specjalne przygotowania, odnowiono Aleję Najświętszej Maryi Panny. Po raz pierwszy od lat odmalowano kamienice. Aby zobaczyć Jana Pawła II w Częstochowie , ludzie w parkach podjasnogórskich wspinali się na drzewa.

- Na Jasnej Górze dla Ojca Świętego Jana Pawła II przygotowano apartament prymasa Polski. Jest to nieduże pomieszczenie składające się z pokoju i łazienki. Znajduje się od strony wałów przylegających do placu przed jasnogórskim szczytem. W sanktuarium miało miejsce szczególne wydarzenie, o którym dowiedzieliśmy się dopiero w 2006 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II złożył bowiem na Jasnej Górze 18 czerwca 1983 roku, jako wotum, pas sutanny, przestrzelony podczas zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku. Przez ponad dwadzieścia lat to najcenniejsze wotum nie było jednak eksponowane. Dopiero w 2006 papież zgodził się, aby pas został publicznie pokazany i na stałe umieszczony w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej – pisał w 2013 roku nasz dziennikarz z częstochowskiego oddziału Dziennika Zachodniego, Janusz Strzelczyk, z okazji 30-lecia wizyty Jana Pawła II w Polsce.

W homilii, podczas mszy na wałach jasnogórskich 19 czerwca 1983 r., Ojciec Święty odniósł się do sytuacji politycznej.

- Bolesne doświadczenia historii wyostrzyły naszą wrażliwość w zakresie podstawowych praw człowieka i praw narodu: zwłaszcza prawa do wolności, do suwerennego bytu, do poszanowania wolności sumienia i religii, praw ludzkiej pracy – mówił. Dzień później, w Katowicach, wygłosił słynną homilię o pracy i godności pracownika. "Człowiek nie jest w stanie pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przesłonięty" - mówił papież do ponad miliona pielgrzymów zgromadzonych na katowickim lotnisku Muchowiec.

