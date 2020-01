31-letni częstochowianin potrzebuje dawcy szpiku. W sobotę i niedzielę galeria Jurajska organizuje akcję

Choroba zaczęła się niewinnie. Najpierw pojawiły się dwie afty, które później zniknęły. Potem trzy kolejne. Potem już następne. Zaniepokojony Sebastian wybrał się do lekarza. Lekarze zlecili badania krwi. Te nie pozostawiły już wątpliwości. Kolejne testy tylko potwierdziły podejrzenia.

Z taką trudną sytuacją zmaga się ostatnio 31-letni Sebastian z Częstochowy. Mężczyzna od sierpnia 2019 roku żyje z rozpoznaniem, które brzmi jak wyrok - ostra białaczka szpikowa. Co ciekawe, nic nie zapowiadało takiej diagnozy.

Szukanie zgodnego dawcy, od którego można przeszczepić szpik, to jak poszukiwanie igły w stogu siana. Często to najbliższy członek rodziny może być dawcą. Jednak nie zawsze ma się tyle szczęścia i konieczne są poszukiwania osoby, która uratuje życie chorego.

W Klinice Hematologicznej we Wrocławiu Sebastian usłyszał diagnozę. Po niej przyszła pierwsza chemia i komplikacje. Badania wykazały bowiem obciążenie genetyczne. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest przeszczepienie szpiku.

- Sebastian to pełen pasji, młody mężczyzna, tata 3 -letniego Gabrysia, mąż cudownej Olgi, który dzielnie walczy z chorobą, mimo że ta przewróciła jego życie do góry nogami. Nadzieją jest przeszczepienie szpiku. Tylko w ten sposób lekarze są w stanie mu pomóc. Sebastian się nie poddaje, chce wrócić do zdrowia - mówi Marcin Wybraniec, koordynator ds. rekrutacji dawców DKMS.

W poszukiwaniu dawcy ma pomóc akcja jaką 25 i 26 stycznia DKMS organizuje wspólnie z Galerią Jurajską. Przychodząc do centrum handlowego będzie można dowiedzieć się, jak zostać dawcą. Co więcej, będzie można zarejestrować się w bazie.

Sama rejestracja jest prosta i całkowicie bezbolesna. Oprócz wypełnienia dokumentów, wystarczy tylko pobrać wymaz z jamy ustnej specjalnym patyczkiem. I tyle. - Trwa to 5 minut, a może uratować życie Sebastiana, ale także tysięcy innych osób, które oczekują na zgodnego dawcę - mówi Marek Wybraniec.