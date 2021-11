309. Zebranie Plenarne Episkopatu na Jasnej Górze: "Pomoc humanitarna nie jest w sprzeczności z obroną granic"

Polscy biskupi rozmawiali o Synodzie w Rzymie

Podczas 390. Zebrania Plenarnego KEP wiele miejsca poświęcono rozpoczętemu 9 i 10 października w Rzymie Synodowi Biskupów zwołanemu pod hasłem: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja. Bp Adrian Galbas, koordynator synodu w Kościele w Polsce, po zakończonych obradach podkreślił, jak ważne jest, by w synodalną dyskusję włączyć jak największą część Kościoła oraz by aktywnie uczestniczyły w nim osoby świeckie. Zachęcił, by czas synodu potraktować poważnie i wskazał przede wszystkim na rolę duchownych w parafiach i diecezjach. Podkreślił też, że biskupi chcą zachęcić do odważnego włączenia się w synod i wypowiedzenia tego, co uważają za ważne w życiu Kościoła, wszystkich wierzących, ale także osoby,