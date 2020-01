28. Finał WOŚP w Częstochowie [ZDJĘCIA] Wolontariusze kwestują w całym mieście

Pani Mariola z Kochanowic w powiecie lublinieckim, kwestuje w Częstochowie, bo w jej miejscowości wolontariuszy było tak dużo, że zabrakło miejsc. - Ale znalazłam miejsce w sztabie w Częstochowie i bardzo się cieszę, że mogę pomóc - mówi pani Mariola, która kwestuje czwarty raz, ale pierwszy raz w Częstochowie.

- Zbieram pieniądze już po raz trzeci i z roku na rok idzie to coraz lepiej. Pogoda dopisuje, a chętnych do wrzucania do puszki nie brakuje - mówi Adrian Pala z Gorzkowa Nowego, który rok temu zebrał 2100 zł, a w tym roku liczy na poprawienie wyniku.

Do pana Adriana podchodzi starsza pani i wrzuca pieniądze do puszki. - Specjalnie wyszłam po to, żeby dostać serduszko - uśmiecha się życzliwie kobieta.

W trójkę kwestują w alei NMP Kinga z LO im. A. Mickiewicza, Julia z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa oraz Klaudia z Liceum Plastycznego im. J. Malczewskiego w Częstochowie.