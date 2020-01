13 lat więzienia dla 31-latka, którym wyszedł z więzienia i śmiertelnie pobił mężczyznę

Wyrok nie jest prawomocny.

21 października 2018 roku wieczorem 39-letni Bartłomiej J. pił alkohol w towarzystwie dwóch kolegów na podwórku jednej z kamienic przy ulicy Warszawskiej w Częstochowie.

Około godziny 22. do kamienicy przyszedł 31-letni Fabian P., który podszedł do mężczyzn i zaczął ubliżać Bartłomiejowi J. W pewnym momencie Fabian P. podbiegł do Bartłomieja J. i uderzył go wielokrotnie w głowę i klatkę piersiową.

Bartłomiej J. próbował uciekać, jednak w wyniku ciosów upadł. Wtedy Fabian P. zaczął go kopać po całym ciele, a w szczególności w okolice brzucha.

Przestał kopa leżącego dopiero w wyniku interwencji kolegów Bartłomieja J.Fabian P. wyszedł z mieszkania i do 26 października 2019 roku, kiedy to został zatrzymany przez policjantów, ukrywał się przed organami ścigania.

Przybyłe na miejsce pogotowie ratunkowe zabrało Bartłomieja J. do szpitala, gdzie na skutek odniesionych obrażeń zmarł 23 października 2018 roku. Na podstawie zarządzonej przez prokuratora sekcji zwłok ustalono, że przyczyną zgonu Bartłomieja J. były obrażenia brzucha w postaci pęknięcia śledziony. Ponadto biegły z zakresu medycyny sądowej stwierdził u pokrzywdzonego stłuczenie głowy i złamanie nosa.