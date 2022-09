11 ciekawostek na temat wieży Jasnej Góry w Częstochowie. Wiecie, że jest krzywa?

Jasnogórska wieża zmieniała się przez wieki

Klasztorne archiwa odnotowały naprawy wieży Jasnej Góry po pożarach w 1799, 1825, 1841, 1850, 1856, 1895 i w 1900 roku. W obecnej postaci wieża pochodzi z lat 1901–1906, kiedy to została nadbudowana część w miejsce spalonej po pożarze 15 sierpnia 1900 konstrukcji drewnianej. Została też wtedy podwyższona o 17 m do wysokości 106,30 m oraz zastąpiona częścią stalową. Pożar wybuchł w nocy z 14 na 15 sierpnia, kiedy to na skutek nieostrożności i niefrasobliwości organizacji uroczystości Wniebowzięcia NMP, z oświetlonej wieży wystrzelono kolorowe, ogniowe fajerwerki.

