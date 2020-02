10. rzeczy które warto wiedzieć o największym aquaparku w Polsce. Otwarcie 20 lutego, jak dojechać? [CENY]

Suntago Wodny Świat. Już 20 lutego 2020 otwarcie największego aquaparku, jaki jest w Polsce. Ile będą kosztowały bilety, jak dojechać, gdzie nocować, kto to buduje i co jeszcze powstanie w kompleksie rozrywkowym Park of Poland? Oto 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć o największym parku wodnym w Europie

Z tego artykułu dowiecie się: Co to jest Suntago Wodny Świat i Park of Poland

Gdzie jest położony jak tu dojechać

Czy jest czynny, w jakich godzinach i ile kosztują bilety

Jakie atrakcje czekają na gości

Co jeszcze powstanie pod Mszczonowem

Gdzie nocować w okolicy

Dlaczego akurat tu powstaje wielki kompleks rozrywkowy

Kto go buduje i na czym się wzorowano Ten park wodny wygląda imponująco! Zobacz zdjęcia:

1. Co to jest Suntago Wodny Świat i Park of Poland? Suntago Wodny Świat to ogromny aquapark - największy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Powstaje na działce o powierzchni aż 20 hektarów, a sam aquapark ma 67 tys mkw powierzchni. Jest tu wiele basenów, w tym z wodą termalną, a największe mają ponad 800 mkw powierzchni, saunaria i strefa dla dzieci. Szklany dach można rozsunąć w słoneczne dni. Wewnątrz posadzono 740 prawdziwych palm. Parking pomieści 2,5 tys. aut, a w ciągu dnia Suntago może przyjąć 15 tys. gości. Aquapark powstaje między Łodzią a Warszawą, między autostradą A2 a trasą S8, w miejscowości Wręcza pod Mszczonowem.

Suntago Wodny Świat to część jeszcze większego kompleksu - Park of Poland, który docelowo ma zająć 400 hektarów. Prócz basenów będzie składać się m.in. z hoteli, bungalowów do wynajęcia, apartamentowców, centrum konferencyjnego. To będzie połączenie parków rozrywki z "doliną krzemową". Zimą 2020 gotowe są baseny, a powstają bungalowy. Reszta powstanie później. Koszt tylko pierwszego etapu inwestycji to ponad 150 mln euro. To pierwszy w Polsce park rozrywki na tak wielką skalę. 2. Czy park wodny pod Mszczonowem już jest czynny i w jakich godzinach? Otwarcie parku wodnego we Wręczy, czyli Suntago Wodny Świat, zaplanowano na 20 lutego 2020 roku. Od tego dnia czynny będzie codziennie.

Park Wodny we Wręczy pod Mszczonowem czynny będzie w godzinach: od 10 do 22 w dni robocze

od 9 do 22 w weekendy i święta

3. Jak dojechać do Suntago Wodny Świat? Oto dokładny i oficjalny adres największego w Polsce parku wodnego:

ul. Żukowska

96-320 Wręcza, Polska Najłatwiej mają mieszkańcy Warszawy. Z centrum to 53 km i 50 minut drogi samochodem. Trzeba jechać trasą S8, na węźle Mszczonów Północ zjechać na DK 50 w kierunku Żyrardowa, a potem an rondzie skręcić w lewo. Na ul. Szkolnej będzie kolejne rondo i zjazd na parking. Można też wybrać autostradę A2 i na węźle Wiskitki zjechać na DK 50 zjechać w stronę Żyrardowa. Parking ma 2500 miejsc i jest darmowy dla klientów Suntago Wodny Świat. Z Warszawy jest też specjalny autobus. Co 15 minut z przystanku Suntago kursuje autobus oznaczony "Suntago". Przystanek zlokalizowany jest przy Alejach Jerozolimskich 56 w Warszawie.

Z Częstochowy do Suntago jest 175 km. Trzeba jechać DK 1/ A1/ S8 do węzła Mszczonów Południe, zjechać w ul. Katowicką, skręcić w lewo na Lublinów i ulicą Wiejską dojechać na parking. W godzinach szczytu to 2,5 godziny jazdy. Z Katowic do Suntago jest 250 km. Samochodem trasa zajmie nam 3 godz. 20 minut. Nawigacja wskazuje, by jechać przez Bytom do autostrady A1, A1 do Częstochowy, potem A1/DK 1 i S8 do węzła Mszczonów Południe, ulicą Katowicką na Lublinów i Wiejską do parkingu.

Dojazd pociągiem:

Z dworca Warszawa Centralna lub Warszawa Śródmieście trzeba dojechać do stacji do stacji Żyrardów. Dojedziemy tu też pociągiem z Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej czy Częstochowy. Ze stacji Żyrardów należy przesiąść się do autobusu "Suntago", który dojeżdża bezpośrednio do parku.

W przyszłości ma powstać trzeci wjazd do parku, a także połączenie kolejowe. Pociągi mają dojeżdżać do Mszczonowa. To inwestycja koordynowana przez PKP. 4. Ile kosztują bilety w Park of Poland? Taryfa jest dosyć skomplikowana, są taryfy dla dorosłych, seniorów, dzieci do 3 lat, do 120 cm wzrostu, do 16 lat i nastolatków 16-18 lat. Można kupić bilety na więcej niż jeden dzień. Inne są ceny w dni robocze, a inne - wyższe - w weekendy. Oto przykładowe ceny w różnych kombinacjach: Bilet całodzienny do wszystkich trzech stref dla osoby dorosłej: 129 zł (dzień roboczy) i 139 zł - weekend

Seniorzy zapłacą za bilet na cały dzień w weekend 129 zł

Bilet 4-godzinny w weekend dla osoby dorosłej kosztuje 119 zł, dla seniora 109 zł. W dzień powszedni: 109 i 99 zł

Bilet 2-godzinny dla osoby dorosłej w weekend: 99 zł, senior 89 zł. W dni robocze: 89 i 79 zł

Bilet na cały dzień do strefy Jumango dla dziecka - 79 (dzieci do 120 cm wzrostu) - 89 zł (dzieci do 16 lat)

Bilet 4-godzinny dla dziecka to strefy Jumango - 59-69 zł.

5. Co jest w środku? Jakie są największe atrakcje? Suntago Wodny Świat, czyli gotowa już część kompleksu Park of Poland, składa się z trzech stref: Wodna dżungla Jamango – to strefa dla dzieci i dorosłych. Zaplanowano w niej ponad 30 zjeżdżalni o długości w sumie 3 km, w tym najdłuższą krytą zjeżdżalnię w Europie o długości 320 metrów. Są też zjeżdżalnie rodzinne - np.pontonowe, zjeżdżalnia różowa, zjeżdżalnia w ciemności i taka, gdzie na końcu wpada się do lejka. To tu są baseny z falami czy rwące rzeki. Specjalnie dla rodziców z dziećmi zaplanowano wodny plac zabaw.

Strefa Relaks - to tu ustawiono ponad 700 prawdziwych palm. Palmy sprowadzono specjalnie z Malezji, Florydy i Kostaryki. W tej strefie można popływać w zakrytym basenie o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oraz w basenie usytuowanym obok ogrodu o powierzchni 20 tys. mkw., z otwieranym w słoneczne dni dachem. W tej strefie są też baseny: z hydromasażem, solankowy (40 mkw) i siarkowy (22 mkw, taki basen to rzadkość w polskich aquaparkach). Woda w basenach Suntago jest w większości termalna, a przy budowie trzeba było wykonać odwiert o głębokości 1700 metrów. Woda w basenach ma 32 stopnie.

Saunaria - znajdzie się w niej ponad 10 różnego rodzaju tematycznych saun (największe mieszczą 30 osób, więc nie są rekordowo duże), prywatne gabinety masażu, mineralne baseny zdrowotne oraz solaria. Wśród nich - sauna zbudowana na wzór chatki z Malediwów oraz Mont Blanc - wielka lodowa bryła, w której można ochłodzić się po saunie.

6. Gdzie nocować w okolicy Mszczonowa? Tuż obok parku wodnego powstaje osiedle bungalowów na wynajem, ale nie są jeszcze gotowe. Powstaje tu również czterogwiazdkowy hotel, który wedle zapewnień ma być gotowy na koniec 2020 roku.

Na razie, jeśli jedziecie z daleka, możecie zanocować w obiektach nieopodal Mszczonowa. Wg serwisu booking. com najbliżej położone są:

Pokoje Henryk - Korytów - 98 zł za noc

Miodowy Zakątek - 180 zł za noc, Mszczonów

Artis Loft Hotel, Radziejowice, 299 zł

Dom Gościnny, Radziejowice, 130 zł

Hotel Panorama, Radziejowice, 130 zł 7. Co powstanie w następnej kolejności w kompleksie Park of Poland? hotele,

domki typu bungalow,

centrum konferencyjno-handlowe,

parki tematyczne,

biurowce

apartamentowce

Dwa hotele mają zostać połączone tunelem z Suntago Wodny Świat. Pierwszy hotel powstanie wraz ze strefą konferencyjną liczącą 3600 mkw.

8. Skąd pomysł na taką inwestycję i na czym się wzorowano? Jak powiedział podczas wbijania łopaty pod budowę w kwietniu 2017 prezes GCH: – Zdecydowaliśmy się na tą lokalizację, ponieważ miejscowość leży w centrum Polski, w niedalekiej odległości od Warszawy. W ciągu godziny do Wręczy może dojechać nawet 8 milionów osób. Zanim powstał park wodny, ta okolica to były łąki i zagajnik.

GCH budował Suntago Wodny Świat we współpracy z niemiecką spółką Unternehmensgruppe WUND, która prowadzi cztery duże aquaparki w Niemczech, w tym słynny ThermeErding, gdzie znajduje się największy basen kryty w Europie z otwieranym dachem, i który to projekt był wzorem dla Suntago Wodny Świat w gminie Mszczonów. Polski aquapark jest też podobny do kompleksu w Sinsheim.

9. Praca w Suntago Wodny Świat i Park of Poland W sumie w ogromnym aquaparku potrzeba do pracy 600 osób. Na razie mowa jest o 430 zatrudnionych. Spółka prowadziła rekrutację w listopadzie 2019, ale wciąż są aktualne oferty pracy w Suntago. Poszukiwani do pracy są: Pracownik Strefy Jamango & Galaxy

Pracownik Restauracji - Baru

Pracownik fizyczny

Kucharz - Pracownik Kuchni

Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Jakości do parku wodnego

Kierownik

Pracownik Strefy Relax & Saunaria

Specjalista

Saunamistrz

10. Kto buduje największy aquapark w Polsce i Europie? Za budową kompleksu Park of Poland i parku wodnego Suntago Wodny Świat odpowiedzialna jest spółka Global City Holdings. Na pewno znacie tę spółkę, ale pod inną nazwą: Cinema City - GCH to następca firmy, która w 2000 roku weszła do Polski i postawiła sieć kin Cinema City. W marcu 2014 spółka podpisała umowę połączenia działalności kinowych ze spółką Cineworld Plc. Cinema City zmieniła nazwę na Global City Holdings i stała się największym akcjonariuszem drugiego operatora kin w Europie utrzymując mocną pozycję w segmencie kin, rozrywki i nieruchomości. Największą inwestycją jest kompleks Park of Poland.W woj. śląskim spółka zdecydowała się na budowę innej nieruchomości - to budynek biurowo – usługowy Dworcowa 25 w Gliwicach. Zarząd GCH tworzą: Moshe J. (Mooky) Greidinger, prezes zarządu, dyrektor generalny i Israel Greidinger, członek zarządu, dyrektor finansowy. Natomiast zarząd spółki Global Parks Poland sp z o.o. tworzą: Jarosław Grzegorz Zubrzycki i Petar Tzvetanov Dudolenski.